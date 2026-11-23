Parole dure da Pavard ai microfoni di DAZN al termine di Atalanta–Inter. Il difensore non ha nascosto la propria delusione per i gol subiti a Bergamo, definendo la situazione inammissibile.

“Da difensore, sono deluso e arrabbiato per i gol subiti, ne stiamo prendendo troppi. Dobbiamo lavorare ancor più forte per evitare queste prestazioni in fase difensiva. Siamo dispiaciuti per i tifosi che sono venuti qui a sostenerci. Rispetto al Como è un passo indietro”.

Il difensore nerazzurro ha poi aggiunto: “Bisogna rialzare subito la testa, perché fra 3 giorni c’è un’altra partita. È inammissibile prendere questi gol dopo essere stati in vantaggio”.

Lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno: secondo Pavard, la squadra deve pensare subito allo Stoccarda, senza concedersi margini di riflessione dopo una prestazione difensiva considerata al di sotto degli standard richiesti.