La sfida terminata 4-4 tra Atalanta e Inter continua a fare discutere. Intervenuto negli studi de La Domenica Sportiva, l’ex calciatore Ciccio Graziani ha offerto la sua lettura della partita, alternando apprezzamento per le individualità e critica severa all’approccio collettivo.

Sul rendimento di Esposito, autore di una tripletta, il commento è positivo: «Non è bastata la tripletta di Esposito, peccato: è come se gli avessero un po’ sporcato la serata. Però sta crescendo, è più consapevole dei suoi mezzi, ha autostima: si sta ritagliando gol importantissimi».

Il giudizio sulla squadra nerazzurra è invece netto: «L’Inter è incomprensibile: va sul 4-2 e gioca con superficialità, non c’è più cattiveria e pressione». Graziani riconosce il merito dei bergamaschi nella rimonta, pur sollevando dubbi su alcuni episodi: «Nell’Atalanta i cambi hanno dato velocità e voglia di fare bene: è riuscita a pareggiare con episodi, alcuni molto discutibili come l’ultimo». Poi aggiunge: «Mi spiace, lo dico con dispiacere: l’Inter è superficiale in alcuni momenti».

L’analisi si allarga poi al tema dei portieri e della difesa in generale: «Noi vediamo spettacolo perché ogni anno i difensori peggiorano: c’è una superficialità difensiva enorme». Graziani punta il dito in particolare sull’uscita mancata di Martinez sul gol di De Ketelaere: «Come fa a non uscire Martinez? Diciamocela tutta, non è questione di qualità: dormono in fase difensiva, non marcano. E poi abbiamo portieri che non escono più».

Sulla prestazione di Bastoni, Graziani chiude con una valutazione complessiva: «Intanto è un nazionale italiano: ci sono alti e bassi ma è un ottimo difensore».