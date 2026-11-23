Graziano Cesari, ex arbitro, ha analizzato nel corso di Pressing le due decisioni arbitrali più discusse di Atalanta–Inter, entrambe legate a episodi da calcio di rigore.

Sul penalty concesso ai nerazzurri per l’intervento di Zappacosta, Cesari è stato netto: «Tocca col piede sinistro, la palla rimbalza sul piede destro e poi tocca con la mano, perfettamente regolare perché perpendicolare al terreno di gioco. Quando comincia l’infrazione? Quando si gira e allarga il gomito: secondo me Maresca fa benissimo perché è piazzatissimo e dà rigore». L’ex arbitro ha però sottolineato che il vero nodo riguarda il provvedimento disciplinare: «Il provvedimento è un’ammonizione: l’Inter ha protestato moltissimo. Zappacosta non sa dov’è e in che posizione del campo è. Quindi allarga deliberatamente il gomito, si vede proprio il movimento. Evita il gol: allora è rosso. Lo fa deliberatamente, significa volontario: quindi il regolamento dice che non si può parare, per quello ho usato il termine parata».

Per Cesari, in sostanza, il cartellino giallo mostrato a Zappacosta era insufficiente rispetto a quanto previsto dal regolamento, dal momento che il gesto — volontario e tale da impedire una rete — avrebbe richiesto l’espulsione.

Sul secondo episodio, il rigore assegnato per il fallo di Bastoni, l’ex arbitro ha espresso una lettura diversa: «Lo sappiamo, quando il braccio è sopra la spalla è sempre calcio di rigore: su questo siamo tutti d’accordo, è stato specificato da Orsato. Il problema è che c’è un contrasto aereo: sembrava facile… Maresca non vede l’ascella di De Ketelaere che può impedire l’elevazione di Bastoni: non è assolutamente fallo, qui sono d’accordo con l’interpretazione dell’arbitro, mi piace molto».