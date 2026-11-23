La prima tripletta in Serie A ha un sapore agrodolce per Esposito. Il 4-4 finale contro l’Atalanta non ha permesso di assaporare appieno il momento, ma i numeri di novembre parlano chiaro. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, «Novembre è diventato il mese di Pio Esposito: 8 gol nelle ultime cinque partite tra campionato, Champions League e nazionale, sintomo di un giocatore cresciuto esponenzialmente nel giro di venti giorni».

I 77 minuti giocati contro la Dea hanno restituito, scrive il quotidiano, «l’istantanea di un attaccante consapevole, esploso definitivamente nel giro di poche settimane». Alla New Balance Arena Esposito è stato il giocatore nerazzurro con meno palloni toccati nel primo tempo — appena 14 — ma tutti gestiti con precisione, senza imprecisioni né sbavature. Quattro conclusioni, quattro azioni pericolose, due reti a referto. Solo un riflesso di Sportiello da distanza ravvicinata aveva rimandato la gioia della tripletta.

Il salto di qualità appare evidente se confrontato con la stagione precedente. Alla dodicesima giornata dello scorso campionato aveva segnato una sola rete, quella contro il Cagliari, per chiudere a fine stagione a quota 7. Ora è già a 6 centri in Serie A, con circa due terzi di campionato ancora da disputare per migliorare il record personale e puntare alla doppia cifra.