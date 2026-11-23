L’Inter si presenta all’appuntamento europeo con una situazione di emergenza a centrocampo. Chivu deve fare i conti con due assenze pesanti nel cuore del gioco: Calhanoglu, fermato da un problema ai flessori nella sfida contro l’Atalanta, e Zielinski, alle prese con un infortunio al piede rimediato durante gli impegni in nazionale.

L’assenza del polacco ha tolto a Chivu il rimpiazzo naturale del turco proprio nella serata di Bergamo, rendendo inevitabile una soluzione alternativa nella gestione del reparto. Con la partita contro lo Stoccarda alle porte, il tecnico nerazzurro si trova a dover ridisegnare l’assetto della mediana.

In questa situazione è emerso Sucic: il croato si è adattato, riuscendo anche a trasformare il calcio di rigore che in condizioni normali sarebbe spettato a Calhanoglu. La Gazzetta dello Sport precisa che la scelta di affidargli il penalty è stata una precisa indicazione di Chivu.