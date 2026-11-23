Atalanta-Inter 4-4, analisi dodicesima giornata Serie A: le responsabilità di Chivu, gli errori di Spence, la difesa e non solo, infortuni, formazione. Cosa succede.
Video 23 Novembre 2026 · 13:31
VIDEO – 14 minuti di SFOGO TOTALE dopo Atalanta-Inter 4-4
L’analisi del giorno dopo il pareggio di Bergamo
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