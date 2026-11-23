Sul fronte rinnovi in casa nerazzurra arrivano aggiornamenti rilevanti, diffusi da Matteo Moretto attraverso il canale di Fabrizio Romano. Il punto di partenza è Calhanoglu, il cui contratto scade nel 2027: il centrocampista turco ha 32 anni e quello che verrà sarà con ogni probabilità il suo ultimo accordo di rilievo.

Secondo Moretto, il giocatore ha già fatto capire la propria preferenza: «Calhanoglu, per rispetto nei confronti dell’Inter e per suo desiderio per quanto sta bene a Milano, dà massima priorità all’Inter. Ascolterà l’Inter, le parti stanno già parlando». La linea del club sui rinnovi è chiara: una base fissa sostenibile accompagnata da bonus consistenti. «Il desiderio di Calhanoglu è provare a continuare nerazzurro», ha aggiunto il giornalista, pur sottolineando che restano da valutare eventuali offerte allettanti dalla Turchia o dall’Italia e l’entità delle differenze economiche.

Sul giocatore pesa anche una variabile di contesto: «Bisognerà capire se riceverà altre proposte allettanti in Turchia o in Italia e se la differenza economica sarà così elevata. Il desiderio del ragazzo è giusto raccontarlo, ma deve capire che strada intraprendere», ha precisato Moretto.

Nel quadro complessivo dei rinnovi rientra anche Zielinski, legato al club fino al 2028. Per il centrocampista polacco, l’intenzione dell’Inter è sedersi al tavolo per prolungare e migliorare l’accordo, anche se al momento non si tratta di una priorità urgente: la società è convinta che il giocatore sia soddisfatto e punta ad andargli incontro su alcune richieste. Oggi le precedenze riguardano altri dossier, a partire da Carlos Augusto, descritto come sempre più vicino al rinnovo, e poi Calhanoglu e Bastoni.