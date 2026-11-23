Il pareggio dell’Inter sul campo dell’Atalanta ha riportato al centro del dibattito le fragilità di una squadra capace di grandi prestazioni ma che ciclicamente si spegne nei momenti meno attesi. Riccardo Trevisani, intervenuto ai microfoni di Radio Mana Mana Sport, ha offerto la propria lettura del pareggio nerazzurro.

«Le problematiche restano le stesse di quando vai sotto 2-0: la squadra si distrae della propria grandezza e della propria forza», ha detto il giornalista. «Questo può succedere 1-2 volte l’anno a chi è davvero forte. Qua succede 1-2 volte al mese e non è possibile.»

Trevisani ha poi allargato lo sguardo al passato recente, citando episodi già visti con Inzaghi in panchina: «Ho visto svarioni psicologici anche allora, meno ovviamente, però ogni tanto si disunivano e facevano scivoloni pazzeschi. Parto dalle 12 sconfitte nel 2023 pur arrivando in finale di Champions League. Come fai a subire 12 sconfitte in Serie A e poi raggiungere la finale? Vuol dire che la squadra va in distonia col cervello.»

Secondo il giornalista, questa discontinuità non è una novità nemmeno sotto Chivu: «La squadra gioca meravigliosamente bene e a volte si spegne. Una parte del blocco Inter la ritrovo anche in Nazionale, dove gli stessi giocatori alternano le stesse cose.» Da qui la sua conclusione: la responsabilità va cercata nel gruppo, non in panchina. «Il problema, più che accollarlo a Chivu e a Inzaghi, va accollato ai giocatori.»

«Quando le va, l’Inter non è giocabile: quando non le va, non le va», ha sintetizzato Trevisani, che ha chiuso con un confronto diretto: «L’Inter è consapevole di essere forte e per questo si addormenta. La Roma si convince di poter stare a quel livello e sta sempre a barra dritta. L’Inter mi ha molto deluso.»