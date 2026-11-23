Ai microfoni di Sky Sport, Paolo Di Canio ha attaccato duramente Benjamin Pavard dopo il 4-4 tra Atalanta e Inter. Nel mirino dell’ex attaccante è finito un preciso episodio dell’81’: il gol di Charles De Ketelaere, che con una conclusione potente sotto la traversa aveva riportato i bergamaschi sul 3-4, beffando Josep Martinez.

Secondo Di Canio, il difensore francese avrebbe dovuto fronteggiare il tiro con ben altra decisione, invece di ruotare il corpo per schivare la traiettoria del pallone ed evitare il contatto diretto.

«A questi livelli devi essere difensore cane fino in fondo. Non si può vedere quello che fa Pavard sul tiro di De Ketelaere: si gira e diventa piccolo sul fianco e prendi danno e beffa. Se tu vai dritto e ti immoli la prendi con una porzione più grande di corpo e la respingi, lui si gira, la prende con la mezza spalla e la manda sotto la traversa. Manca l’essere cattivo e l’essere cane fino alla fine. Pavard si toglie per non prendere la pallonata, non ci si può comportare così a questo livello. Si fa piccolo invece di farsi grande e la toglie a Martinez. Se te devi comportà così, allora togliti proprio così non inganni il portiere».

Il punto centrale della critica riguarda il movimento del francese: girandosi di fianco, anziché opporsi frontalmente alla conclusione, Pavard avrebbe finito per deviare il pallone in una traiettoria favorevole al gol, penalizzando anche il portiere. Per Di Canio è stata proprio la mancanza di aggressività difensiva in quel frangente uno degli errori più evidenti della serata nerazzurra.