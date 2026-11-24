Dagli studi di Viva El Futbol, Nicola Ventola ha commentato il risultato di parità maturato in casa dell’Atalanta per l’Inter, puntando il dito sui gol subiti: «L’Inter prende gol facilmente. Elmas liscia il primo tiro, la palla rimane lì e fa gol. Sul terzo, se Pavard non mette la testa… Ti sta anche andando male, però rimane una cosa preoccupante».

Ventola sottolinea che la squadra nerazzurra mantiene una superiorità complessiva rispetto alle avversarie, ma rischia di vanificarla con le disattenzioni in fase difensiva: «L’Inter è ancora superiore come rosa, come gioco, come occasioni create a partita, però così rischi di compromettere tutto. Concede tanto, e così, anche se sei la più forte, anche se segni 4 gol, ne prendi altrettanti».

Per Ventola si tratta «più» di una questione mentale, con l’allenatore chiamato a intervenire «non solo tatticamente»: «L’errore è singolo, non di linea. L’allenatore deve intervenire anche a livello mentale, non solo tattico: non è che sono diventati scarsi all’improvviso». Ventola ha poi sottolineato come il problema persista indipendentemente dal turnover difensivo: «Questa volta c’era Pavard titolare, ma anche quando cambiano i tre difensori la sostanza non cambia, a ogni partita si continuano a prendere gol. Diventa preoccupante».