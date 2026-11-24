Quarta presenza sulle tribune per osservare Varela da vicino. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport, il direttore sportivo dell’Inter Baccin e il suo vice Lo Schiavo erano allo stadio Brianteo di Monza per seguire l’attaccante portoghese, che nella serata ha siglato una doppietta.

«Oggi c’era ancora una volta il direttore sportivo dell’Inter, Dario Baccin — ha dichiarato Di Marzio —. Quarta volta che lo va a vedere dal vivo: ripeto, non sarà una possibile operazione per l’Inter a gennaio, ma per giugno l’Inter può essere davvero un’opzione molto concreta».

L’interesse del club nerazzurro appare dunque costante e strutturato nel tempo. L’eventuale operazione, stando alle indicazioni emerse, non è prevista nella sessione invernale di mercato, ma potrebbe concretizzarsi in estate.