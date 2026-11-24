Ai microfoni di TMW Radio, Daniele Garbo ha espresso una valutazione critica sull’Inter e sui candidati al titolo in Serie A, dopo gli ultimi risultati del campionato.

«L’Inter non può vincere il campionato subendo 17 gol in 12 giornate», ha dichiarato Garbo. «È una squadra squilibrata, molto forte in attacco ma fragile dietro. Giocando così non potrà vincere lo scudetto». Al contrario, Garbo ha esaltato la Roma, definita una squadra che «funziona a meraviglia». Secondo Garbo, se i giallorossi riuscissero ad acquistare un esterno forte nel mercato di gennaio, la corsa al titolo si chiuderebbe definitivamente: «A quel punto sarebbero i più forti di tutte».

Sul tema degli avversari, Garbo riconosce comunque la forza nerazzurra, ma sottolinea come il rendimento difensivo rappresenti un problema strutturale. «Quante volte ha raddrizzato partite che erano praticamente perse?» ha aggiunto, a testimonianza di quanto la squadra sia esposta ai rischi nonostante la capacità di rimontare.

L’altra riflessione riguarda Pio Esposito, di ventun’anni, su cui Garbo si è sbilanciato con parole di apprezzamento: «Fatico a ricordare uno così forte nel nostro campionato a ventun’anni. È anche un ragazzo molto equilibrato». Garbo ha però preferito evitare paragoni: «Pio Esposito è Pio Esposito». L’invito conclusivo è a restare con i piedi per terra: «Se rimane con i piedi per terra può diventare un ottimo giocatore».