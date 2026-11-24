L’Inter attende con apprensione l’esito degli esami strumentali a cui si sottopone oggi Calhanoglu, dopo che domenica sera ha avvertito un problema muscolare ai flessori della coscia destra. L’entità dell’infortunio è ancora da definire, ma le premesse non sono rassicuranti.

Secondo Tuttosport, la speranza di Chivu, del giocatore e di tutto l’ambiente interista è che il centrocampista turco si sia fermato in tempo. Tuttavia, la necessità di accertamenti approfonditi a due giorni dall’uscita dal campo — accompagnata dalle espressioni poco tranquillizzanti al momento della sostituzione e dalla difficoltà di corsa nei minuti precedenti — impone la massima cautela. Non si esclude una possibile lesione.

L’eventuale grado della lesione determinerà i tempi di recupero. Lo stesso quotidiano sportivo segnala che Calhanoglu potrebbe aver chiuso in anticipo il 2026: un’ipotesi tutt’altro che remota, considerando lo storico del giocatore. Negli ultimi due anni il regista ha collezionato 12 infortuni muscolari — questo è il secondo della stagione in corso — e ha saltato complessivamente 34 partite in circa 24 mesi.

Una situazione che, secondo Tuttosport, rende impensabile accelerare il rientro. La prudenza dovrà guidare anche il comportamento dello stesso Calhanoglu, per scongiurare rischi inutili. Con questi presupposti, il ritorno in regia della mediana nerazzurra potrebbe slittare al 2027.