Secondo Sabatini, la corsa al titolo si deciderà soltanto nelle ultime giornate, ma il verdetto finale appare già scritto. «La Roma combatterà fino all’ultima giornata, ma io vedo ancora l’Inter favorita. Rivincerà lo scudetto. Però la squadra di Gasperini regala gioia a vederla giocare», ha dichiarato il dirigente alla Gazzetta dello Sport.

Parole di stima nette per il tecnico e per il gruppo: «L’allenatore è straordinario, la squadra se ne rende conto e risponde ai suoi comandi in maniera altrettanto straordinaria». Al centro dell’elogio c’è soprattutto la coesione del gruppo giallorosso: «La Roma è formidabile per unità di intenti, spirito e impeto».

Sabatini ha poi spostato l’attenzione su alcuni profili meno celebrati. «Voglio citare alcuni romanisti fuori dai soliti noti. Koné è un centrocampista poderoso, uno dei migliori della Serie A. Accanto a lui Cristante si sta riproponendo a ottimi livelli, e poi tutti i difensori, Hermoso in particolare». Sul difensore spagnolo il giudizio è lusinghiero: «Si inserisce, sa cambiare gioco, fa partire bene l’azione».