Vincenzo Montella, ex commissario tecnico della Turchia, ha parlato di Calhanoglu nel corso del podcast de La Gazzetta dello Sport, rivelando come il calciatore viva con disagio il problema degli infortuni ricorrenti.

«Sin dall’inizio abbiamo un rapporto bello: sono fiero perché è un ragazzo per bene, rispettoso del suo ruolo. È un giocatore straordinario, da capire questo discorso degli infortuni: ci soffre anche lui, ci soffre mentalmente. Gli pesa, gli dà fastidio questa cosa qua: deve trovare l’origine del problema, non solo cercare di curarlo. Probabilmente non sono ancora riusciti a trovare l’origine di questi continui infortuni».

Parole che descrivono un calciatore consapevole della propria situazione e frustrato dall’impossibilità, finora, di risolvere definitivamente il problema alla radice.