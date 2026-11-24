Il Genoa si prepara a due appuntamenti ravvicinati contro l’Inter: sabato in campionato e martedì 1° dicembre in Coppa Italia. Entrambe le sfide dovranno però fare a meno di Colombo, che ha riportato la lesione del legamento crociato del ginocchio destro.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l’attaccante aveva trovato spazio dal primo minuto solo 4 volte in campionato, ma il suo contributo era stato costante. L’infortunio obbliga ora De Rossi a cercare soluzioni alternative nel reparto offensivo.

La principale sarà affidarsi maggiormente a Vitinha, mentre Venturino, rientrato in gruppo, potrebbe incrementare il proprio minutaggio già dalla sfida di Coppa Italia a San Siro. Il modulo 3-4-2-1 adottato dal tecnico consente di schierare un solo centravanti affiancato da due trequartisti: le opzioni valutate sono Messias e Baldanzi, con El Shaarawy come alternativa.