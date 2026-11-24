Secondo un’analisi del Corriere dello Sport, la differenza di rendimento tra Inter, Roma e Lazio in questa fase della Serie A passa più dalla difesa che dall’attacco. I numeri degli Expected Goals aiutano a capire perché le tre squadre si trovino in posizioni diverse in classifica.

Sul piano offensivo, il rendimento nerazzurro è in linea con le attese: i 32 gol segnati in campionato corrispondono quasi esattamente al volume di occasioni create. Il saldo xG è di -0,35, «praticamente zero: le reti che potevano arrivare, in effetti, sono arrivate tutte», scrive il quotidiano. La Roma, con 36 reti, è il miglior attacco del torneo, mentre la Lazio ne ha realizzate 28.

Sul fronte dell’efficienza, il Corriere sottolinea però una distinzione significativa: dell’Inter, 23 gol su 32 sono stati determinanti ai fini del risultato, pari al 71,8%. Per la Roma 20 su 36 sono bastate a non perdere mai, mentre la Lazio ne ha sfruttate 19 su 28 per costruire il primo posto a quota 32 punti. Ragionando per medie, i gol fondamentali dell’Inter hanno fruttato 1,26 punti ciascuno, quelli della Roma 1,50 e quelli della Lazio 1,68.

Il divario più netto emerge però in difesa. L’xG concesso per ogni tiro è identico per Inter e Roma (0,11) e leggermente inferiore per la Lazio (0,10), ma il saldo finale racconta una storia molto diversa. Biancocelesti e giallorossi hanno incassato almeno 5 gol in meno rispetto a quanto previsto dal modello degli Expected Goals. L’Inter, al contrario, «ha sempre pagato a caro prezzo ogni minimo errore: oltre 3 gol al passivo in più sul groppone», secondo la testata romana.