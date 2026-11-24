Non era mai successo dal 1950: la Serie A viaggia quest’anno a una media di 3,16 gol a partita, 379 reti in 120 gare, il dato più alto da quando Nordahl faceva tremare le difese avversarie. Un anno fa, alla stessa giornata, la media si fermava a 2,43: la differenza, proiettata sull’intero campionato, varrebbe circa 270 gol in più. Lo rileva il Corriere della Sera.

In questo contesto, l’Inter rappresenta una contraddizione difficile da ignorare. A Bergamo, la squadra di Chivu ha segnato quattro reti con relativa facilità, ma ne ha incassate altrettante dall’Atalanta, portando il totale stagionale a 17 gol subiti in 12 partite. «Dobbiamo marcare meglio in area, non concedere cross facili, capire meglio il pericolo», ha dichiarato lo stesso Chivu dopo il pareggio, definendo la prestazione difensiva con un’espressione sconsolata.

Il paradosso è evidente: i nerazzurri giungevano alla sfida di Bergamo avendo appena inanellato, per la prima volta in stagione, due clean sheet consecutivi, dopo un periodo in cui il reparto arretrato aveva sofferto spesso tra linea alta e continui inseguimenti agli attaccanti rivali. A Bergamo il copione si è ribaltato, complice anche qualche avvicendamento discutibile — sia nelle opzioni sia nei tempi. Lautaro, Jones, Stankovic e Akanji, entrati in campo senza ritmo partita, hanno trasmesso alla squadra la sensazione che, sul 3-1, la gara fosse già chiusa.

A ciò si aggiunge una fragilità strutturale: con le uscite di Sommer, Acerbi, De Vrij e Darmian avvenute tra la scorsa estate e l’inverno, il club nerazzurro paga la mancanza di un difensore marcatore come Romero, pista che non si è concretizzata nel mercato estivo. Il continuo rimescolamento del reparto difensivo e del centrocampo aggrava la situazione: Jones, Sucic e Stankovic, ad esempio, non avevano mai condiviso il campo insieme prima di Bergamo.

Il tema è più ampio e riguarda un calcio in cui i duelli individuali hanno acquisito peso crescente. «I difensori guardano ormai tutti la palla invece che l’attaccante», ripetono gli allenatori. Quando l’attaccante ha il tempo di coordinarsi per calciare, non c’è più modo di rimediare. In un campionato dove si danno e si prendono gol con facilità inedita, chi non riesce a correggere queste lacune rischia di pagare un prezzo alto.