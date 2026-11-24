Non è passato inosservato il comportamento di Cristian Chivu nel post-partita di Atalanta–Inter. Secondo quanto riporta Libero, al termine del 4-4 di Bergamo — maturato dopo che i nerazzurri erano avanti di due reti a pochi minuti dalla fine — l’allenatore si è presentato ai microfoni visibilmente irritato, in netto contrasto con l’atteggiamento più difensivo tenuto in passato nei confronti del gruppo.

Il quotidiano descrive così il cambiamento: «Indifesa in campo ma anche fuori, ora, perché Chivu ha cambiato narrazione dopo la gara, mostrandosi arrabbiato e, pur con toni sempre costruttivi, avvisando la squadra che non può, appunto, difenderla a prescindere da ciò che succede in campo. Ovviamente ha limitato all’aspetto psicologico i problemi, ma sa che ci sono aggiustamenti tattici da fare per tamponare limiti strutturali».

Libero inquadra anche la prossima sfida come banco di prova decisivo: «Domani in casa contro lo Stoccarda, oltre ai tre punti fondamentali per tenersi in corsa per la top-8 di Champions, servirà riprendere il filo del discorso visto contro Feyenoord e Como: la voglia di vincere deve essere pari alla voglia di difendere. E se la fase offensiva è un piacere, quella difensiva deve essere un dovere».

Un segnale chiaro, dunque, che Chivu intende alzare il livello di esigenza nei confronti del gruppo dopo un risultato che lo ha lasciato visibilmente turbato, soprattutto per i due gol di vantaggio persi a pochi minuti dalla fine.