Dario Baccin ha visitato il Brianteo quattro volte nel corso di questa stagione: il direttore sportivo nerazzurro si è recato di persona ad osservare Varela, l’attaccante portoghese che nella serata di ieri ha firmato una doppietta decisiva contro la Fiorentina. La notizia è confermata da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube.

Secondo il giornalista esperto di mercato, intorno a Varela si è creata una situazione con tre club italiani protagonisti. Il Napoli ha incontrato più volte gli agenti del giocatore tramite Giovanni Manna, mentre la Juventus ha avuto dei contatti. L’Inter, invece, si trova in una posizione differente rispetto alle due concorrenti.

I nerazzurri considerano il proprio reparto offensivo completo per questa stagione, almeno allo stato attuale. Il nodo è legato alla possibilità di anticipare a gennaio un investimento che il club preferirebbe effettuare nella prossima estate. Una scelta non ancora definita, che potrebbe riaprirsi a seconda delle circostanze.

Un elemento che potrebbe influenzare la decisione riguarda il Monza: il club brianzolo potrebbe decidere di cedere il giocatore già nella sessione invernale, con una valutazione nell’ordine dei 30-35 milioni di euro, bonus inclusi.