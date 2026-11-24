Il bordocam di DAZN ha catturato i momenti più concitati del finale di Atalanta-Inter, quando il rigore assegnato alla Dea ha portato al pareggio per 4-4. Le reazioni dei giocatori e dello staff nerazzurro, riprese a bordo campo, raccontano la tensione che ha accompagnato gli ultimi minuti della gara.

Dopo la palla che arriva a De Ketelaere, Chivu sbotta con la panchina: «Ma come fa a passare quella palla?». Mario Cecchi, nel rivedere il penalty concesso, commenta più volte: «Guarda che rigore dà, guarda che rigore dà». Bastoni, rivolto a Maresca, dice: «Ma come faccio Mare a evitarlo, come faccio a evitarlo se ha le mani qua?», indicandosi le spalle.

Martinez prova a consolare il difensore: «Oh, la prendo». Ancora prima del calcio dal dischetto, Chivu lancia un’altra domanda amara alla sua panchina: «Ma si può buttare via così una partita?». Dopo la trasformazione, Martinez esclama: «È una vergogna».

Al fischio finale Martinez corre subito in panchina per protestare contro il cartellino giallo inflitto a Zappacosta, ripetendo più volte: «Vergognatevi». Un finale di partita segnato da nervosismo e amarezza tra le file degli ospiti.