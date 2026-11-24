Tiene banco ad Appiano Gentile la condizione di Thuram: l’attaccante francese non ha completato la seduta mattutina insieme al gruppo, secondo quanto riferisce Sky Sport.

A raccontare l’episodio è l’inviato Andrea Paventi, che dal centro sportivo nerazzurro ha spiegato: “Marcus Thuram ha iniziato l’allenamento in gruppo ma poi è andato a parte in zona palestra e capiremo che lavoro ha fatto, dovremo aggiornarvi anche su questo”.

La situazione resta quindi da monitorare, con aggiornamenti attesi su che lavoro ha svolto il giocatore.