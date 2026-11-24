Ottime notizie in casa Stoccarda nel giorno che precede la sfida di Champions League a San Siro. Secondo quanto riporta la BILD, Stiller ha sostenuto oggi l’allenamento con i compagni e sarà regolarmente disponibile per la gara contro l’Inter.

Il centrocampista tedesco era rimasto fermo circa un mese a causa di un problema fisico. Prima di scendere in campo per la partitella con i compagni, Stiller ha avuto un colloquio con il tecnico Sebastian Hoeneß. La squadra è attesa a Milano in serata, con il giocatore nel gruppo convocato.

L’unico punto ancora da definire riguarda il suo impiego: non è chiaro se giocherà dall’inizio come titolare oppure se il suo posto sarà inizialmente in panchina.