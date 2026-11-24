Con la partita contro lo Stoccarda alle porte, Chivu si trova a fare i conti con un problema di lusso: chi escludere dal tridente offensivo. Secondo Tuttosport, il rendimento di Esposito in questa stagione rende quasi impossibile tenerlo fuori dal primo minuto, eppure davanti a lui nelle gerarchie ci sono Lautaro Martinez e Marcus Thuram.
I numeri parlano chiaro: Pio segna una rete ogni 110 minuti, Marcus si ferma a una marcatura ogni 182, mentre Lautaro guida la classifica interna con un gol ogni 91 minuti. La statistica suggerirebbe di sacrificare il francese, che in questa edizione della Champions deve ancora sbloccarsi. Tuttavia, come sottolinea Tuttosport, i dati non raccontano tutto.
Di fronte a una squadra tedesca che concede spazio in profondità, rinunciare a Thuram — il più efficace dei tre nell’aggredire la profondità — sarebbe controintuitivo. Lo spazio che lo Stoccarda promette di lasciare anche al Meazza si adatta alle sue caratteristiche meglio che a quelle degli altri due.
Sul fronte opposto, Lautaro è il giocatore di cui l’Inter non vorrebbe mai fare a meno, specialmente nelle notti europee. Il suo rientro a Bergamo, però, ha mostrato un giocatore ancora in fase di rodaggio dopo l’infortunio, lontano dalla miglior condizione.
Rimane Pio Esposito, che vola sull’entusiasmo del momento. Dei tre, è quello che appare più difficile da relegare in panchina in questo momento della stagione. L’abbondanza, conclude Tuttosport, è senza dubbio una ricchezza, ma in certi frangenti toglie anche qualche ora di sonno.