Il 4-4 di Bergamo contro l’Atalanta ha lasciato un retrogusto amaro in casa Inter. A divertirsi, secondo quanto riporta Il Giorno, erano i neutrali amanti del pirotecnico e i tifosi atalantini: tutt’altro clima tra i nerazzurri.

Il quotidiano descrive un momento significativo al termine della gara: Pavard e Carlos Augusto si ritrovavano al centro del campo a confrontarsi, con le mani sui fianchi e i palmi davanti alla bocca, in quello che il giornale definisce un tentativo di «dribblare i maestri del labial».

«Il carnevale del gol non è un motivo di festa», scrive Il Giorno. «A Bergamo, domenica, il 4-4 ha divertito i neutrali amanti del pirotecnico. Con loro, vista la trama della gara, i tifosi atalantini. Le facce scure erano tutte di marca interista».

Un pareggio che brucia, dunque, soprattutto per come è maturato nel finale di partita.