Mercoledì 25 novembre, ore 21:00: San Siro ospita Inter–Stoccarda, quinta giornata della Fase Campionato di UEFA Champions League 2026/27. Per i tifosi nerazzurri che non hanno ancora un biglietto, i tagliandi sono ancora disponibili su inter.it/tickets, mentre le biglietterie nei pressi dello stadio apriranno mercoledì alle 18:00.
Una nuova serata europea attende il Meazza, con diverse attività pensate per coinvolgere il pubblico presente. Come già avvenuto in occasione delle gare contro il Club Brugge e lo Shakhtar, anche questa volta i tifosi sono chiamati a partecipare a uno speciale light show prima del calcio d’inizio, usando le torce dei propri smartphone.
Per prendere parte allo spettacolo sarà sufficiente inquadrare i QR code trasmessi sui maxischermi dello stadio. Chi volesse prepararsi in anticipo può accedere direttamente tramite il link messo a disposizione dal Club.