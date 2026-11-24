Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex nerazzurro Antonio Sabato ha espresso le proprie perplessità sul futuro contrattuale di Hakan Calhanoglu: «Si ferma un po’ troppo spesso. L’età avanza, i muscoli diventano più delicati poi. Quindi non so se si rinnoverà o meno. Ho dei dubbi, ma non per il giocatore, che è uno dei più forti play in circolazione, ma questi continui infortuni non sono semplici. Ultimamente ne ha avuti. Poi si gioca troppo e a quell’età o lo gestisci in un certo modo… ma se devi giocare ogni tre giorni è difficile».

Sul rendimento altalenante dei nerazzurri, Sabato ha poi aggiunto considerazioni sulla gestione della difesa: «Forse ci può essere un po’ di presunzione, però Cristian Chivu continua a ruotare i centrali. Un’idea la devi avere e insisti, altrimenti se cambi spesso diventa difficile assemblarsi bene. L’alternanza dietro crea solo confusione. Manuel Akanji è un centrale e deve giocare lì, non puoi ruotare in certe posizioni. Questo non dà tranquillità».

L’ex giocatore ha concluso con una riflessione più generale sul periodo della squadra: «Le partite dopo la sosta sono sempre un punto di domanda, l’Inter però forse si adagia un po’ troppo».