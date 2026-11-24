Le difficoltà nel reparto difensivo in questa prima parte di stagione hanno spinto la dirigenza dell’Inter a valutare rinforzi in quella zona di campo. Secondo TMW, il profilo individuato sarebbe quello di Jeltsch, difensore classe 2006 di proprietà dello Stoccarda, avversario dei nerazzurri domani in Champions League.

Il centrale tedesco, appena ventenne, ha già collezionato il suo esordio in nazionale il 16 novembre scorso, nella netta vittoria per 5-0 contro l’Olanda. Il costo del suo cartellino è cresciuto settimana dopo settimana, arrivando oggi a circa 40 milioni di euro.

Stando a quanto riportato da TMW, la dirigenza nerazzurra avrebbe inserito Jeltsch tra gli obiettivi in vista della finestra di mercato di gennaio, alla ricerca di un centrale in grado di stabilizzare una retroguardia che ha mostrato troppe difficoltà in questa prima fase di campionato. La testata non esclude che la partita di domani a San Siro possa essere solo la prima di tante che il giocatore giocherà in quello stadio.

Il principale ostacolo resta però economico. I circa 40 milioni di euro di valore del cartellino rappresentano una cifra difficile da sostenere per l’Inter in sede di mercato invernale. Per questo, secondo TMW, l’operazione potrebbe slittare all’estate, quando il club potrebbe disporre di un budget più ampio per affrontare la trattativa.