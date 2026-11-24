Alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Stoccarda, Alessandro Bonan ha analizzato ai microfoni di Sky Sport il pareggio dell’Inter in campionato contro l’Atalanta, usando parole dure nei confronti dei nerazzurri.

«Secondo me ci sono errori individuali frutto di un po’ di presunzione, mi spiace dirlo. A Bergamo l’Inter è stata raggiunta perché pensava ogni volta di aver chiuso la partita. Comportamenti non da grande squadra su cui Chivu deve essere intransigente una volta per tutte», ha dichiarato il conduttore televisivo.

Bonan ha poi ampliato il ragionamento distinguendo tra campionato ed Europa: «Era riuscita a raddrizzare la situazione ma alla fine è stata punita dalla squadra di Sarri. In campionato puoi permetterti di staccare, in Europa non puoi, e la lezione l’ha provata sulla sua pelle. In Champions serve continuità e soprattutto meno supponenza».

Sul tema dell’assenza di Calhanoglu, il conduttore del canale satellitare ha ridimensionato l’allarme: «L’Inter ha codici precisi di gioco che anche cambiando gli interpreti riesce a ricalcare sul campo. Meglio sempre averlo, perché si abbassa, fa ripartire l’azione e risulta pericoloso sulla trequarti. Ma senza di lui la squadra non perde il suo gioco, va in contropiede con naturalezza. L’unica difficoltà trovata fin qui è di una squadra che si riposa un po’».

L’episodio che più lo ha colpito riguarda la palla persa da Spence su calcio d’angolo, quella che ha aperto la strada al gol del pareggio dell’Atalanta. «Quella foto va stampata e messa nello spogliatoio per dire che questa cosa non deve più succedere», ha concluso Bonan.