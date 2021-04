Inter-Sassuolo, Conte (Sky): “Il bel gioco? Con quello fuori dalla Champions. Se volete l’estetica…”

Antonio Conte dopo la vittoria contro il Sassuolo che ha portato l’Inter a +11 sul Milan e +12 sulla Juventus, ha dichiarato ai microfoni di Sky: “Ogni vittoria da qui alla fine è pesantissima, ogni partita vale 6 punti. Sono felice...

" Sanchez meriterebbe molto di più, sono onesto. Mi sta mettendo in difficoltà, l'ho detto anche a lui. Davanti ha Lukaku e Lautaro che continuano a segnare, ma non dimentichiamo che lui è Alexis Sanchez. Va elogiato per lo spirito con cui si sta dedicando alla nostra causa".

"Così tanto vantaggio sulla Juve? Sono meravigliato, non penavo che in 2 anni avremmo rimontato tanti punti. Come abbiamo fatto? Ci siamo arrotolati le maniche e abbiamo lavorato in maniera importante".