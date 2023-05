Inter-Sassuolo, INFORTUNIO per Correa: le sue condizioni

Joaquin Correa ha giocato un buon primo tempo in Inter-Sassuolo. Per questo motivo, la sua sostituzione ha destato qualche perplessità in un primo momento. I motivi, purtroppo, sono muscolari, con il Tucu che è dovuto uscire per infortunio.

L’attaccante argentino è stato sostituito in via precauzionale per un affaticamento ai flessori della coscia destra. Da valutare le sue condizioni nei prossimi giorni.