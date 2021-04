OCCHI SULL’AVVERSARIO – Il gioco di De Zerbi, le ultime prestazioni e i maggiori pericoli: tutto quello che c’è da sapere sul Sassuolo

"Dopo la vittoria di misura sul Bologna, l'Inter è già pronta per tornare in campo nel recupero della gara contro il Sassuolo rinviata dopo le positività di alcuni giocatori nerazzurri prima della pausa nazionali. L'imperativo per la squadra di Antonio Conte sarà quello di conquistare tre punti che potrebbero pesare come un macigno nella corsa scudetto, che vede momentaneamente l'Inter a otto punti di vantaggio sul Milan secondo. In attesa del fischio d'inizio, ecco tutto quello che c'è da sapere sulla stagione dei prossimi avversari dei nerazzurri.