Quarta maglia, l’Inter ha chiesto alla Lega di poterla usare in campionato: a breve la risposta

Definirla stravagante sarebbe riduttivo: ma, del resto, quella biancooronerazzurra dell’Inter non è altro che una maglia d’allenamento che si candida a diventare una quarta maglia, insomma un completo da usare in poche e rare occasioni e che tuttavia sta già facendo discutere da qualche tempo, almeno da quando ne sono state svelate le prime foto in anteprima. Ora, però, la notizia arriva dal giornalista Gian Luca Rossi, e la notizia è che questa nuova maglia potrebbe essere utilizzata anche in partita.

Secondo il sopra citato giornalista, infatti, l’Inter avrebbe già fatto richiesta alla Lega Serie A di poter indossare la maglia in figura – che, a oggi, è una maglia da allenamento o, al più, da riscaldamento pre-partita – anche nel corso delle gare ufficiali. Ovviamente si tratterebbe di una maglietta di riserva, da utilizzare solo in caso di incompatibilità cromatiche delle squadre avversarie rispetto alla divisa nerazzurra e alle altre in dotazione all’Inter. Si attende in tempi brevi il responso della Lega.

