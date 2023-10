La sconfitta con il Sassuolo doveva essere solo un’imprevista battuta d’arresto, è così è stato: l’Inter è tornata alla vittoria contro la Salernitana, certificando il suo posto da protagonista nella corsa allo Scudetto. I nerazzurri dovranno vedersela con il Milan, appaiato in classifica, e non solo. Ma la squadra di Inzaghi oggi sembra essere più attrezzata che in passato.

Lo riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come i nerazzurri oggi abbiano un gioco consolidato e più consapevolezza. Inoltre, hanno maggiori alternative. Se si esclude l’infortunio di Arnautovic, infatti, Inzaghi ha un doppione di valore in tutti i ruoli, da Frattesi a Carlos Augusto.

E il turnover peserà molto. Lo sa Inzaghi, che contro la Salernitana ha fatto riposare molto titolari. Cambiare non può essere una scelta, ma una necessità: il calendario è pieno di impegni e far rifiatare alcuni giocatori è imprescindibile per mantenere alto il livello.

L’opinione di Passione Inter

La mentalità con la quale l’Inter ha approcciato la nuova stagione sembra aver segnato uno scarto netto rispetto al recente passato. Il percorso in Champions League ha sicuramente cambiato qualcosa nella testa nerazzurra, con la rosa ora desiderosa di dimostrare la propria forza anche in Serie A. Sarà fondamentale mantenere questa concentrazione per tutta la stagione, come insegna il passo falso contro il Sassuolo.