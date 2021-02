Inter, senti Cassano: “Se non vinci lo Scudetto è fallimento totale. Handanovic fondamentale, vi spiego perché”

L’Inter domani è impegnata contro il Genoa, in una gara importante dal punto di vista della classifica. I nerazzurri vogliono a tutti i costi la vittoria, per tentare la fuga in testa e staccare le inseguitrici. Lo Scudetto ormai è un obiettivo concreto, come confermato anche da Antonio Cassano. L’ex attaccante di Bari Vecchia è stato raggiunto dai microfoni del Corriere dello Sport e in una lunga intervista ha parlato anche di Inter.

Queste le sue parole: “L’Inter ha fallito in Champions League e non è entrata in Europa League. Ha solo lo Scudetto come obiettivo, se non lo vince si può dire che è stata una stagione estremamente negativa. Costruzione dal basso? Ormai tutti vogliono fare i Guardiola. Conte è quello meno cocciuto rispetto ai colleghi. Handanovic tiene palla anche un minuto e quando vede spazio in profondità lancia per Lukaku. Lui la difende come non fa nessuno e riesce a far salire la squadra”.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-GENOA>>>