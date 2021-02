Dirigenza out per il covid, Zanetti torna “capitano”: Pupi sarà il volto dell’Inter

Con Marotta, Ausilio e Antonello contagiati, toccherà al vicepresidente Javier Zanetti rappresentare l’Inter. Come riportato da Tuttosport, l’argentino tornerà idealmente ad indossare la fascia da capitano al braccio.

Zanetti sarà infatti il volto principale del club in questo fine settimane, a causa delle positività di altri membri della dirigenza, e reciterà un ruolo importante così come quando rappresentava l’Inter in campo.

