Il Covid colpisce anche la Primavera dell’Inter: positivo Oristanio

Il Covid-19 torna a far paura in casa Inter. Dopo un periodo di calma, pochi giorni fa è stata riscontrata la positività di ben 5 dirigenti nerazzurri, tra cui Marotta, Ausilio e Antonello. Lo staff è stato messo in isolamento, come previsto dal protocollo sanitario, e si temevano altri contagi in squadra.

Da pochi minuti il club ha comunicato la positività di un giocatore, che milita però nella Primavera. Si tratta di Gaetano Oristanio, che avrebbe contratto il virus accertato dai tamponi molecolari effettuati nei giorni scorso. Il calciatore e l’intero gruppo squadra seguiranno quindi tutte le procedure del caso. Ovviamente Oristanio non sarà a disposizione di Madonna, che oggi è impegnato contro la primavera dell’Empoli.

