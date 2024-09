Inter, senti Conte: “Al mio arrivo era un disastro”

Dopo un avvio shock contro il Verona, il nuovo Napoli di Antonio Conte è riuscito a riprendersi nelle due ultime giornate di campionato centrando due vittorie. Gli azzurri saranno ora impegnati domenica pomeriggio nella trasferta di Cagliari, mentre la prossima settimana giocheranno il big match contro la Juventus.

Intervenuto quest’oggi in conferenza stampa, il tecnico leccese ha parlato dell’avvio di questa nuova stagione e di prospettive per il futuro. L’ex nerazzurro ha voluto paragonare l’attuale esperienza a Napoli a quella vissuta all’Inter al suo primo anno, per sottolineare quanto alcuni temi extra campo possano essere importanti.

Queste le sue parole: “De Laurentiis ha parlato di crescita importante, anche extracampo. Io vengo dall’esperienza inglese e so quanto sia importante il centro anche per le giovanili. Quando arrivai all’Inter, Appiano Gentile era un disastro. Abbiamo lavorato molto sui campi di allenamento. Ora il centro sportivo dell’Inter è un fiore all’occhiello. Penso che un centro sportivo può portare qualche punto in più in classifica alla fine dell’anno”.