Nella giornata in cui l’Inter fa il suo ritorno ufficiale in Champions League, a poco più di tre mesi di distanza dalla finale persa ad Istanbul contro il Manchester City, un grande ex nerazzurro si è espresso su quanto visto in termini offensivi nelle prime quattro giornate di campionato. Si tratta dell’ex centravanti interista Hernan Crespo, intervistato questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport.

Il tecnico argentino non ha esisto nel giudicare la coppia composta da Lautaro Martinez e Marcus Thuram come la migliore in assoluto del campionato, davanti sia a quella bianconera formata da Chiesa e Vlahovic che a quella giallorossa con l’ex Lukaku e Dybala. L’ennesima investitura sul nuovo tandem nerazzurro, nato proprio dal rifiuto del belga a tornare a Milano la scorsa estate.

Queste le parole di Crespo: “Chiesa e Vlahovic miglior coppia del campionato? Forse non il migliore, ma perlomeno il secondo. Al primo posto ci metto Lautaro Martinez e Marcus Thuram, un altro con il quale ho tirato qualche calcio a Parma, visto che pure suo padre Lilian è stato mio compagno di squadra. E poi, dopo il Toro e il francese, la seconda piazza se la dividono Vlahovic-Chiesa e Dybala-Lukaku. Con la differenza che la Juve, al momento, è più squadra della Roma e dunque gli attaccanti bianconeri sono avvantaggiati”.