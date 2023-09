Esordio stagionale in Champions League questa sera per l’Inter di Simone Inzaghi, attesa alla complicata trasferta contro la Real Sociedad all’Estadio Municipal de Anoeta. Responsabilità doppia per la formazione nerazzurra, in campo da vice campione d’Europa dopo la finale persa lo scorso giugno ad Istanbul contro il Manchester City.

Un percorso che, come ammesso da Inzaghi ai microfoni di Prime Video, la sua Inter ha intenzione di replicare: “La finale è stato un onore per noi giocarla, avremmo meritato i supplementari. Ci ha lasciato tantissimi ricordi quella serata e quella cavalcata, abbiamo fatto molto bene e con lo spirito di gruppo vogliamo rifarlo”.

Un match che arriva a pochi giorni dal derby stravinto contro il Milan: “Ha lasciato la felicità di aver regalato una grandissima soddisfazione ai tifosi, società e a noi stessi. Ma dobbiamo già guardare al futuro, il futuro è la Real Sociedad, una partita difficilissima contro un avversario di assoluto valore”.

Infine, il tecnico nerazzurro ha parlato della grandezza che negli ultimi giorni gli è stata attribuita per il suo lavoro in panchina: “Io spero che la riconoscano i miei calciatori, società e tifosi. Sono qui da due anni e mezzo, grazie ai ragazzi e alla società abbiamo fatto un grandissimo percorso che vogliamo continuare”.