Lautaro punta al rinnovo con l’Inter: ecco le richieste dell’agente

Lautaro Martinez è un punto fermo dell’Inter e il suo futuro sembra destinato a essere ancora in nerazzurro a lungo. In conferenza stampa, il Toro non si è sbilanciato sul tema e, in particolare, sul rinnovo di contratto.

Tuttavia, ai microfoni di Sky Sport è stato più esplicito, esprimendo il suo desiderio di un prolungamento e rivelando che presto inizierà a parlarne con la società. Come riporta La Gazzetta dello Sport, non si tratta di un’urgenza, dal momento che la scadenza del contratto attuale è nel 2026. Tuttavia, per un giocatore come il Toro è meglio muoversi in anticipo.

Anche perché la trattativa potrebbe non essere così semplice. Le richieste del suo agente, Alejandro Camano, infatti, saranno orientate a un adeguamento economico importante, in linea con il nuovo status del giocatore. E non è da escludere l’inserimento di qualche club interessato all’argentino. A giocare a favore dell’Inter, c’è la volontà del giocatore stesso, le cui radici sono ben salde nel mondo interista.

L’opinione di Passione Inter

Ancora è molto presto per parlare del rinnovo di Lautaro Martinez, ma l’Inter dovrà affrontare l’argomento molto presto, per evitare di ritrovarsi in situazioni scomode in futuro. Troppo importante blindare un giocatore come il Toro, simbolo del presente, ma anche del futuro nerazzurro.