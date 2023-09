L’Inter fissa i premi Champions: ecco quanto guadagnano i giocatori

Il grande percorso della scorsa stagione ha gonfiato il petto e la mente di tutto il mondo Inter, aggiungendo consapevolezza e ambizione. I nerazzurri non vogliono essere una comparsa e c’è tutta l’intenzione provare a ripetersi. Ecco perché la società ha già parlato con i giocatori riguardo ai premi per la Champions League.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come l’Inter seguirà, almeno per il momento, il modello dello scorso anno: 1,5 milioni di euro alla squadra in caso di qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Gli altri verranno stabiliti a mano a mano.

La finale di Istanbul aveva garantito alla rosa 6 milioni di euro netti da dividere, circa 1,5 milioni, appunto, per ogni turno superato. Il trionfo avrebbe garantito addirittura altri 5 milioni di euro per tutta la rosa. Quest’anno è probabile che lo scenario possa ripetersi.

L’Inter ci sta già pensando e, come sottolinea la Rosea, questo è un segnale: solo un anno fa pensare di poter arrivare fino in fondo sembrava quasi una boutade, oggi tutto il mondo nerazzurro è focalizzato e convinto di potercela fare di nuovo.

L’opinione di Passione Inter

La finale di Champions League raggiunta sembra aver permesso uno step mentale alla rosa nerazzurra e anche allo stesso Inzaghi. La sicurezza con la quale è stata affrontata questa prima parte di stagione ne è una prova lampante. Ora, però, c’è bisogno di confermarsi in Europa, una sfida tutt’altro che scontata, ma che l’Inter sembra pronta ad accogliere.