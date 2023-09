L’Inter ci riprova in Champions League: Lautaro cerca il gol per dimenticare Istanbul

L’Inter è pronta all’esordio in Champions League, stasera contro la Real Sociedad. A guidare i nerazzurri ci sarà il nuovo capitano, Lautaro Martinez, autore di un ottimo inizio di stagione e voglioso di riscattarsi in Europa.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, il Toro andrà subito a caccia di un gol per scacciare i fantasmi di Istanbul e di quell’errore in finale, a tu per tu con Ederson, quando la gara con il Manchester City era ancora sullo 0-0.

Lautaro è a quota 10 gol in Champions League sui 107 totali segnati con la maglia dell’Inter. Da quest’anno è il leader assoluto dell’attacco nerazzurro, dopo gli addii di Dzeko e Lukaku. A lui il compito, dunque, di guidare nuovamente i nerazzurri fino alle vette del calcio europeo.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter vuole avere grandi ambizioni anche in Champions League e molto passerà, inevitabilmente, anche dalle prestazioni del suo capitano. A 26 anni, Lautaro Martinez sembra essere al picco della sua maturazione e lo dovrà dimostrare anche sui palcoscenici europei, che da sempre consacrano i grandi campioni.