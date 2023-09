Torna la Champions League e l’Inter si prepara all’esordio in trasferta contro la Real Sociedad. All’Estadio Municipal de Anoeta, i nerazzurri affronteranno i baschi nella 1a giornata del girone D, con l’obiettivo di partite con il piede giusto e indirizzare subito in senso positivo il discorso qualificazione.

Inzaghi dovrà fare i conti con l’assenza di Cuadrado, ma soprattutto con quella di Calhanoglu, entrambi non a disposizione per la sfida. Chi sostituirà il turco? La scelta più probabile sembra essere quella di Asllani, provato ieri tra i titolari. Ma non mancano le alternative.

Negli altri ruoli, si valuta qualche cambio. Inzaghi potrebbe affidarsi all’esperienza internazionale di Pavard, mentre al centro della difesa tornerà De Vrij, con Bastoni che potrebbe essere insidiato da Acerbi. Dubbio sulla fascia sinistra tra Dimarco e Carlos Augusto, con il primo favorito.

Alguacil dovrebbe confermare la Real Sociedad vista al Bernabeu contro il Real Madrid, sconfitta 2-1 in rimonta, giocando un’ottima gara. A guidare la difesa ci sarà Le Normand, mentre in attacco ci sarà il solito grande affidamento sul talento offensivo di Kubo.