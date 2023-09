Real Sociedad-Inter, Calhanoglu non ci sarà: le possibili soluzioni

È freschissima la notizia riguardo lo stop di Hakan Calhanoglu. Simone Inzaghi dovrà fare a meno del suo regista per un affaticamento all’adduttore che gli farà saltare la trasferta contro la Real Sociedad. Nulla di grave ma resta comunque una perdita importante per il centrocampo nerazzurro. Ora Inzaghi dovrà ragionare sull’opzione migliore per l’esordio in Champions League. Ecco tutte le possibili soluzioni:

Asllani

La prima soluzione, quella forse più logica, sarebbe giocare con Asllani, confermando al suo fianco Mkhitaryan e Barella. L’albanese è il vice Calhanoglu ed è stato preso proprio per queste situazioni. Già lo scorso anno con l’infortunio di Brozovic se ne parlava, ma gli è stato invece preferito proprio il turco. Inzaghi potrebbe quindi schierare lui, anche se finora ha giocato un totale di 22 minuti.

Mkhitaryan o Barella

Un’altra opzione di cui si sta parlando è l’adattamento di Mkhitaryan. L’armeno è in formissima, chiedere a Pioli, ed è il centrocampista con più esperienza a disposizione di Inzaghi. Ecco perché Inzaghi potrebbe decidere di adattare lui oppure Barella nel ruolo di regista. In questo caso a completare il reparto ci penserebbe Frattesi, ovviamente come mezzala. Si tratterebbe della prima da titolare con la maglia dell’Inter e dell’esordio in Champions League per l’ex Sassuolo. Probabilmente si tratta dei tre più in forma, ragione che potrebbe convincere il mister.

Klaassen

L’ultima ipotesi riguarda il nuovo acquisto a centrocampo, arrivato negli ultimi giorni di mercato, Davy Klaassen. L’olandese ha molta esperienza europea con l’Ajax ed è in grado di coprire diversi ruoli del centrocampo. Può fare il mediano, ma può anche fare la mezzala, duttilità che potrebbe tornare utile ad Inzaghi.