ULTIM’ORA – Si ferma Calhanoglu: le sue condizioni

Arriva un’altra pessima notizia per l’Inter in vista dell’esordio in Champions League contro la Real Sociedad: si è infortunato Hakan Calhanoglu. Il turco non partirà per la trasferta a causa di un affaticamento all’adduttore della coscia sinistra.

Queste le parole ufficiali dell’Inter:

“Hakan Çalhanoğlu non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di Champions League contro la Real Sociedad a causa di un affaticamento all’adduttore della coscia sinistra”.