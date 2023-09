1 di 4

L’ANALISI DI REAL SOCIEDAD-INTER

Manca poco più di un giorno all’esordio in Champions League dell’Inter. Gli uomini di Inzaghi sono attesi da una trasferta in terra spagnola, per affrontare la Real Sociedad, al ritorno nell’Europa dei grandi dopo 10 anni, nella 1a giornata del Girone D, che comprende anche Benfica e Salisburgo.

La gara dell’Estadio Municipal de Anoeta, a San Sebastian, sarà diretta dall’arbitro inglese Micheal Oliver e il calcio d’inizio sarà alle ore 21. Il match sarà trasmesso in esclusiva in Italia da Amazon Prime Video. Che tipo di partita attende l’Inter? Proviamo a capirlo nella nostra analisi.

