ULTIM’ORA – Real Sociedad-Inter: Inzaghi perde un giocatore

Arriva una brutta notizia per Simone Inzaghi, a poco più di ventiquattr’ore dall’esordio in Champions League contro la Real Sociedad. Il tecnico nerazzurro, infatti, dovrà rinunciare a un giocatore, che non sarà con la squadra a San Sebastian.

Si tratta di Juan Cuadrado, che rimarrà a Milano e non seguirà la squadra per la trasferta europea. Il colombiano era tornato acciaccato dagli impegni con la nazionale, per un’infiammazione al tendine, ed era rimasto in panchina nel Derby. Da capire se tornerà a disposizione per la sfida contro l’Empoli.