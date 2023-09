Alguacil: “Inter? Avrei preferito incontrare altre squadre”

Imanol Alguacil, allenatore della Real Sociedad, ha da poco concluso la conferenza stampa in vista della sfida contro l’Inter. Queste le sue parole alla vigilia della prima gara di Champions League: “Preferisco non parlare dell’Inter, se parliamo di quanto sono forti e dei giocatori che hanno non bisognerebbe nemmeno scendere in campo. Giocheremo in casa contro i finalisti di Champions League, che anche quest’anno hanno iniziato benissimo, vincendo sempre. Ci saranno rispetto e umiltà, però è la Champions League e dobbiamo scendere in campo per giocarcela e provare a vincere“.

Alguacil ha poi continuato: “L’Inter è una squadra molto organizzata, molto dinamica quando attaccano, spesso i centrali arrivano sul fondo per crossare. Hanno molto talento, qualità e anche strapotere fisico: avrei preferito incontrare una squadra diversa, ma dobbiamo giocarcela. È un girone molto complicato, chi sa di calcio lo capisce. Lo scorso anno abbiamo giocato all’Olimpico e siamo rimasti senza parole. Voglio che domani lo stadio faccia lo stesso effetto all’Inter”.