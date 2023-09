Oyarzabal: “Questa partita è tra le più importanti per me”

Mikel Oyarzabal, capitano e attaccante della Real Sociedad ha sostenuto la conferenza stampa della vigilia con il proprio allenatore, Alguacil. Queste sono state le parole dello spagnolo: “Sarà una partita complicata, si tratta della Champions League dove il livello è altissimo. Per me questo è un grande traguardo, sono anni che stiamo lavorando bene, qualificandoci spesso in Europa. Poter competere in Champions League con la tua squadra, nel tuo stadio, è qualcosa di unico. Ho vissuto tante partite che mi hanno segnato nel corso della mia carriera, ma questa sicuramente è tra le più importanti per me”.

Oyarzabal ha poi risposto alle domande sui nerazzurri: “L’Inter è una squadra in grado di cambiare a seconda della partita o addirittura durante e lo si è visto anche contro il Milan. Hanno tantissime opzioni e scelgono in base al momento, motivo per cui dovremo farci trovare preparati e agire di conseguenza. Dobbiamo avere fiducia in noi stessi e giocare come sappiamo fare, guardando in faccia qualunque avversario con la giusta mentalità. In questi anni abbiamo dimostrato che non conta chi abbiamo di fronte, siamo cambiati nella mentalità dimostrando il nostro livello. Siamo convinti delle nostra qualità e penso che domani possa essere un bel giorno sia per noi che per i tifosi”.